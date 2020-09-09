Kilitli parke döşeniyor

Haber: BMA

Dörtdivan’da göreve geldiği günden beri herkesin takdirini kazanan Belediye Başkanı Hamza Efe, halkın rahat ve temiz bir ilçede yaşamaları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekiplerince bu kapsamda ilçedeki cadde ve sokaklarda kilitli parke çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Efe, “İlçemiz Çavuşlar Mahallesi merkezi ve Hatipler Caddesi dahil olmak üzere sokak ve cadde iyileştirmeleri kapsamında şuana kadar 6 bin metrekare kilitli parke taşı ve bordür çalışması yapılmıştır” dedi.

Başkan Efe ayrıca, önümüzdeki günlerde belediye ekiplerinin diğer mahallelerde de kilitli parke çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 11:15