Kilometrelerce yürüdüler

Haber: G. Deniz Bakır

Fotoğraflar: Metin Ferah

Önceki gün birçok yaylayı karış karış gezen yürüyüşçüler, Aladağ’ın Karacasu Yaylası’nda, 1416 rakımla sabah saatlerinde başlayarak Beşpınarlar güzergahında yola döküldüler. Kış şartlarının kendini geç de olsa gösterdiği, soğuk ve rüzgarlı havalarda Demirciler Yaylası, Göksu Tabiat Parkı ve Yozgat Yaylası’nda yürüyüş gerçekleştirdiler. 6 saate yakın yürüyen gezginler, karlı dağları aşarak 21 km yürüdüler. Bir yılı aşkındır ülkede uygulanan karantina kısıtlamalarından bunalan maceraperestler, sosyal mesafe kurallarına uyarak doğada özgürlüğün tadını çıkardılar.