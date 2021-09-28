Kim bu çocuklar?

Haber: Aysun Beykoz

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çok değer verdiği hizmet arasında yer alan Uğur Mumcu Parkı Kültür Merkezi, bölgede oturan çocukların hedefi haline geldi. Merkezin balkon kısmında bulunan aydınlatma lambaları çocuklar tarafından taşla kırılarak maddi hasar verdiler.

Gölyüzü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Uğur Mumcu Parkı ve Kültür Merkezi geçtiğimiz yıl Bakan Özcan’ın talimatıyla yeniden dizayn edilmiş ve özellikle kurulan kütüphaneden orta öğrenim çocukları ile üniversite öğrencileri bu imkanlardan yararlanmaya başlamıştı. He var ki bu bölgede oturan çocuklar, bu işi oyun zannederek, ellerine geçirdikleri taşlarla, aydınlatma lambalarını kırarak, kendilerine hiç yakışmayan hareketlerde bulundular.

Kültür Merkezi görevlileri, çocukların taşlarla lambaları kırma eyleminin görüntü kayıtlarının ellerinde bulunduğunu ve polis yetkilerine bu görüntüleri vermeye hazır olduklarını belirttiler.