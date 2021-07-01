Kim bu “Dinsiz imansız”?

Haber:Okay Özcan



Çirkin olay Bolu Askerlik Şubesinin yan sokağında ortaya çıktı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi kaldırımda bulunan ve geri dönüşüm kutusu olarak kullanılan çöp kutusunun içerisine üzerinde Hadislerle Kuran-ı Kerim tefsiri yazılı kitabı attı.

Duyarlı vatandaş durumu 112 Acil Servis hattını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kitabı çöp kutusundan çıkartarak, çöpün içerisinde, bir ad veya adres araması çalışması yaptı. Kitap ve bulunan bazı dokümanlar incelenmek üzere şubeye götürüldü, Sokaktaki MOBESE kameraları da incelenmeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.