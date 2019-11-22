Kim bu doğa düşmanları?

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde doğa turizminin gelişmesi için yıllardır güzel çalışmalarda bulunan ve gün yüzüne çıkmamış olan doğa harikalarını ortaya çıkartan Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın, bütün uğraşları bazı kesimler tarafından resmen baltalanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Seben ve Kıbrıscık bölgelerinde yürüyüş tabelalarının yerle bir edilmesinin ardından bu seferde Yedigöller bölgesine yerleştirilen yürüyüş yollarını gösteren tabelalarda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Yıldırım, konu hakkında şunları söyledi; “Özellikle Yedigöller yolu üzerinde bulunan yürüyüş güzergahlarını gösteren tabelanın yıkılması bana göre manidar. Birileri ilimizin tabiat ve doğa alanlarının gelişmesini engellemek için bilinçli bir şekilde bu işleri yapıyor. Bu tabelaları kendi ellerimle hazırlayıp, kendim yerleştiriyorum. Hem emeğe hem de doğaya zarar verenlerin yakalanmasını istiyorum” dedi.