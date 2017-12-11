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11 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Kim Bu Hain

    Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın, büyük çabalarıyla Yeniçağa gölüne kazandırdığı iskelenin yürüyüş yolunda bulunan kaplamalar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Başkan Çağlar, bu olaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ateş püskürdü.

    11 Aralık 2017 Pazartesi 10:03
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    Kim Bu Hain
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    Haber: Semih Baykal

    Yeniçağa kabul değiştirerek çağdaş, eğitim, turizm ve kültür kenti yolunda olmak yolunda çalışıyor. Başkan Recayi Çağlar göreve geldiği günden bu güne, birçok ilkleri gerçekleştirdi. 5000 nüfuslu ilçeye kendi becerileriyle doğalgazın gelmesini sağlayan Başkan Çağlar, ilçenin uyuyan güzelliği Yeniçağa Gölünü turizme açmak istiyor. Yaptığı yeni yatırımlarla adından söz ettiren, ülkenin en başarılı belediye başkanlarından olan Çağlar’ı birileri baltalamak istiyor. Çok az bütçeyle büyük işler başaran Başkan Çağlar, birilerinin çıkarlarına dokunmuş olacak ki, ilçenin geleceğine engel olmaya başladılar. Son günlerde Yeniçağa Gölünü turizme açmak için çalışan ve bu yönde iskeleler yapan Başkan Çağlar, gölde gezmek içinde tekne yaptırıyor olması birilerine rahatsızlık verdi. İlçenin öz kaynakları ve başkanın şahsi girişimleriyle yaptığı iskele bazı “hain yada hainler” tarafından tahrip edildi. Yapılan bu tahribat sonrası ilçe halkının çoğunun yapılan tahribata tepki vermesi karşıısnda emniyet güçlerinin bu hain yada hainleri yakalamasını bekliyor.

    “BENİM KEMİKLERİMİ KIRMAK İSTİYORLAR”

    Olayla ilgili Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, fotoğrafları facebook hesabından paylaşarak, “İskelenin yürüyüş kaplamasını kırmışlar. Aslında bunlar benim kemiklerimi kırmak istiyorlar. Tabii güçleri yetmiyor. Hırslarını buradan çıkartmaya çalışmışlar. Allah akıl versin. Ne yapsanız da durmak yok hizmete devam” sözlerini paylaştı.

     

    Anahtar Kelimeler: Yeniçağa, Belediye, Başkanı, Recayi, Çağlar’ın

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