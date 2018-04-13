Yazıyı Cansu Yaguz’un sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...







Sizin için hayal kurmak ne anlama geliyor ve en çok neyin hayalini kuruyorsunuz diye sorsam cevabınız ne olur. Şimdi çoğu kişi aman Onur ne hayali bizim canımız çıkıyor sabahtan akşama kadar çalışmaktan diyecek. Ancak bunu söyleyenler bile farkında olmadan “ ah bir zengin olsam, arabam olsa, evim olsa, gitsem yazlık bir memlekete yerleşip bahçede organik domatesler yetiştirip kafa dinlesem” diye hayal kurmaz mı?

Biliyorum böyle anlatınca yüzlerde hafif bir tebessüm oldu ve aynı soruları benim yanıtlamamı istiyorsunuz değil mi? ama ben hayallerimi anlatmaya başlarsam bir sayfaya sığmaz gazetenin tüm sayfalarını bana vermeleri lazım. Çünkü benim hayattaki hayallerim ve hedeflerim çok. Yani çok şey yapmak istiyorum. Yaptıklarımla daha çok insana faydalı olmak, daha çok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Bu hayallerimi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyorum.

Aslında bir insanın hayal kurup o hayali gerçekleştirmek için çalışması ne güzeldir. Bence hayal kurmak her şeyin başlangıcıdır. Düşünsenize insanlar hayal etmeselerdi bırakın günümüzdeki teknolojiyi tekerleği bile icat edemezlerdi. İşte bunun için hayal kurmak ve kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmeye çalışmak önemlidir.

Bu anlamda geçtiğimiz günlerde bilgisayarın başında haberlere göz atarken bir habere denk geldim. Haber: doğduğunda yanlış tedavi sonucu engelli olan ve tüm aksiliklere tüm olumsuzluklara rağmen hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmeyen bir hanım anlatılıyordu. Haberin ayrıntılarını okudukça Sevgili Gamze Elibol a ve başardıklarına hayran kaldım. Şimdi izin verirseniz Gamze’nin başardıklarını herkese örnek olması için kısaca anlatmak istiyorum

Dedim ya küçükken yanlış tedavi sonucu engel sahibi olan Gamze Elibol’un üniversite sınavlarında tiyatro bölümünü kazanmasıyla bir anlamda hayatı değişmiş çünkü üniversiteyi kazanmasına rağmen engelli olduğu için tiyatro bölümünde okumasına izin vermemişler. Hatta görevliler “sen bu bölümü niye yazdın keşke matematik bölümünü falan yazsaydın oturduğun yerden daha iyi olurdu” diye “o zamana kadar 4 tiyatro oyunu kaleme almış olan” Gamze ile hafif alay ederek kazandığı üniversiteden göndermişler.

Tabi Gamze bunları yaşadım diye tiyatro eğitiminden vazgeçmemiş, Yıldız Kenter’in misafir öğrencisi olarak 4 yıllık tiyatro eğitimini tamamlamış. Bakmış böyle olmuyor. Kendi yaşadığı sıkıntıları başkaları yaşamasın, engel sahibi çocuklar ve kadınlar sanatla tiyatroyla ilgilenebilsin diye 2002 yılında TEKSEM yani ’Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezini” kurmuş. Şu anda TEKSEM çatısı altında toplanan engelli, engelsiz tiyatro oyuncular, tiyatrodan ve el sanatlarından elde ettikleri gelirler ile 121 engelli kız öğrencinin eğitim, sağlık, giyim ve tedavi masraflarını karşılıyor.

Bunu yanı sıra TEKSEM özellikle Türkiye’de Engelli iş kadınlarının oranını yükseltmek, istihdam sağlamak ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları için ülke çapında 852 engelliyi işe yerleştirmiş, engelli çocuğa sahip olan 35 gönüllü anneye evinde çalışma imkânı sunmuş ve ekonomik olarak katkı sağlıyormuş.

Ben engellenen biri olarak bir kez daha buradan Başarılı bir tiyatrocu, iyi bir Anne olan Gamze Elibol a bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve kutlamak istiyorum. İşte bize yani bu ülkeye Gamze gibi hayallerinden vazgeçmeyen, ne olursa olsun kafasına koyduğunu yapan, yaptıklarıyla da hepimize örnek olan insanlar lazım. Şimdi soruyorum tüm bu başardıklarından sonra Gamze mi engelli yoksa ona engelli deyip bu konularda ah vah etmekten başka bir şey yapmayanlar mı?

Buradan en ufak bir zorlukta ben engelliyim yapamam bahanesinin arkasına saklanarak hayallerinden vazgeçen arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın Gamze Elibol a, bakın TEKSEM deki arkadaşların yaptıklarına eğer Gamze Elibol ve TEKSEM deki arkadaşlar zorluklar karşısında hayallerinden vazgeçseydi bu kadar başarılı olup bu kadar insanın hayatına dokunabilirler miydi?

İşte tamda bu yüzden “engelliyim, hayat çok zor deyip çeşitli bahanelerle hayalleriniz için savaşmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Şunu unutmamalıyız “Hayaller vazgeçmek için değil, Gerçek olması için kurulur” Eğer bizler yeterince ister ve çabalarsak tüm hayallerimizi bir gün gerçeğe dönüştüre biliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Cansu Yaguz – Bolu Olay Gündem gazetesi…