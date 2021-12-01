Kim bu sokak sanatçıları?

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin tenha noktalarında bulunan sokakları mesken tutan kişi veya kişiler ellerindeki sprey boyalar ile apartman ve sokak duvarlarını kirletmeye devam ediyor. Tabaklar Mahallesinde çok sayıda apartman binası duvarları ve elektrik trafo kapakları kimliği belirsiz kişilerce boyanıyor. İçlerinde küfür içerikli yazıların da bulunduğu duvarlar hem sokakta ikamet eden vatandaşlara rahatsızlık veriyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Yazılardan rahatsız olan bazı vatandaşlar sıva ve alçı yardımıyla yazıların üzerini kapatmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Duvarlarda geniş yer kaplayan yazılara her gün yenisi ekleniyor.

“ŞİMDİ BİR DE ARAPÇA YAZILAR ÇIKTI”

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak’ta her yere yazılan duvar yazılarından bıktıklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Biz sildikçe onlar yazmaya devam ediyor, artık bizi de bıktırdılar. Eskiden Türkçe yazarlardı şimdi bir de Arapça yazılar çıktı. Türkçesi bitmedi şimdi birde Arapça yazılar başladı” diyerek tepki gösterdiler.