Kim bu Ülkü Ocakları düşmanları?

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, ilimizde bazı okul müdürleri ve müdür yardımcılarının öğrencilere “Ülkü Ocaklarına gitmeyin” diyerek başka dernek ve vakıflara yönlendirdiği iddialarına sert tepki gösterdi.

İddialarla ilgili “Son ikazımdır” diyerek açıklamalarda bulunan İsmail Akgül, “İlimizde ve ilçelerimizde birkaç okul müdür ve müdür yardımcısının Ülkü Ocaklı Gençlerimize ‘Ülkü Ocaklarına gitmeyin, şu vakıfa, şu derneğe gidin’ gibi yönlendirmelerinin yapıldığını duymaktayız. Bu ülke sizin gibiler yüzünden 15 Temmuz yaşadı. Ülkü Ocakları olarak size bir daha bu fırsatı asla vermeyiz” dedi.

“ÜLKÜ OCAKLARI DÜŞMANI HAİNDİR”

Söz konusu iddiaların odağındaki okul müdür ve yardımcılarına “Siz tatlı koltuklarınızda oturasınız diye şehit vermiyoruz” diyen Akgül açıklamasında ayrıca, “Sokaklarda boşuna nöbet tutmuyoruz. Ülkü Ocakları düşmanı haindir. Kahpedir, şerefsizdir. Bu son uyarı olup tekrarında her birinizin videosunu yayınlayıp gerekeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Müdür olmak değil adam olmak önemli vesselam” ifadelerini kullandı.