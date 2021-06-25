Kim haklı?

Haber:Okay Özcan

Bolu’da ikamet eden Erol D.’yi sosyal paylaşım sitesinden dolandıran Tolga Ş. İle sevgilisi Sevgi D. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 yıl ila 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya müşteki olarak katılan Erol D., sosyal paylaşım sitesinde 29 bin liraya satılık bir araç ilanı gördüm. Hemen iletişime geçtim. Tolga Ş. Bende kaparo istedi. İlk seferde 300 lira gönderdim. Sonra Tolga beni tekrar arayarak, ihtiyacı olduğu söyleyerek 300 lira daha istedi. Bende onu kırmayarak 300 lira daha gönderdim. Ben dolandırıldım, başkası dolandırılmasının ve bu şahısların dolandırıcılık işini yapmaması için, kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyetinin savunmasını yapmasını istediği ve dolandırıcılık suçundan dolayı yargılanan Sevgi D. Eski sevgilisi olan Tolga Ş,’yi suçlayarak; “Ben bayan kuaförü olarak çalışıp geçimimi sağlıyorum. Tolga ile de sevgiliydik. Bir ara bana gelip banka kartımı istedi ve havale gönderileceğini söyledi. Bende ona güvenip banka kartımı ve şifremi verdim. Sonradan öğrendim ki hesabına 600 lira yatmış ve o parayı da Tolga çekmiş. Benim olaylarla ve dolandırıcılıkla hiçbir ilgim yok. Beni de kandırdı” dedi.

Diğer sanık Tolga Ş.’de eski sevgilisi Sevgi D. Bu suçu işlediğini dile getirerek; “Ben kesinlikle eski sevgilimin banka kartını kullanmadım. Sevgiliyken kavga etmiştik, birlikteliğimize son vermiştik. Bunun intikamını almak için bana iftira atıyor. Gönderilen kaparo parasını da kendisi çekmiştir. Suçsuzum” açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı karara bağlamak üzere ileri bir tarihe erteledi.