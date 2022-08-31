Kim kimin yerine geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Haziran ayında gerçekleşen Hakimler ve Savcılar Yaz Kararnamesi çerçevesinde, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp’in, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanmasının ardından Çankırı Adliyesi Hakimlerinden Hüseyin Sabuncuoğlu bu görevlere getirildi.

Hakim Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olurken, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliklerine de eski üyeler Ayşenur Özcan, Özlem Can ve yeni üye Özlem Sığınç görevlendirildi.

Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu üyeliklerine ise, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş ile Hakim Gül Karademir görevlendirildi. Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı’na atanan eski Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Turgut Delal’in yerine ise Hakim Tuncay Atakan görevlendirildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık görevini Hakim Muzaffer Gökçe sürdürürken, üyeliklerde ise Hakim Elif Yaman ve yeni ataması yapılan Hakim Sadık Murat Aksoy bulunuyor.