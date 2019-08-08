Haber: Aysun BEYKOZ

İlk ödeme bu gün, bayram ikramiyesi alacak SSK emeklilerine olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de 9 Ağustos Cuma günü bayram ikramiyesi alacak. Böylece emekliler için bayram ikramiyesi 2 günde tamamlanmış olacak. Emekliler için biner lira, ölüm aylığı alan dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlara ise aylık oranları doğrultusunda ödeme yapılacak. 12 milyon 141 bin kişiye yaklaşık 10.8 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Emekli, memur ve kamu işçisi için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?

13 GÜNLÜK TEDİYE

9 Ağustos ayrıca kamu işçileri, memurlar ve evde bakım aylığı alanlar için de kazanç günü olacak. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında işçilere 26 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) ilk yarısı ödenecek. Kamu işçileri 13 günlük tediye alacak. Asgari ücretliye 792,57, brüt maaşı 3 bin 500 lira olana da bin 84 lira yatırılacak. Ayrıca kamu çalışanlarına, bayram nedeniyle erken maaş ödemesi yapılacak. Memurların hesaplarına en az 3 bin 334 lira yatırılacak. Bin 384 lira tutarındaki evde bakım aylığı da 9 Ağustos'ta ödenecek.