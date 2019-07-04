Kim ne kadar maaş alacak

HABER:Gönül Olutürk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici enflasyonunun haziran ayında yüzde 0.03, ilk 6 aylık dönemde de yüzde 5.01 oranında arttığını açıkladı. Aynı zamanda ikinci 6 aylık maaş zamlarını belirleyen enflasyon rakamlarının böylesine düşük çıkması, seçimlerden bu yana hemen her gün büyük zamlara uyanan memur ve emeklilerde adeta şok etkisi yarattı. Vatandaşın beklentisinin aksine çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15, motorine 23 kuruş, benzine 27 kuruş yapılan zamlar haziran enflasyonunu yükseltmedi. Çünkü çay, şeker ve motorin zamları haziranın son günlerinden, benzin ve elektrik zamları temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde ayarlandı. Zamlar memur ve emekli maaşlarını belirleyen haziran enflasyonuna yansıtılmayınca seçim dönemine denk gelen haziran enflasyonu yerinde saymış oldu.

İŞÇİ EMEKLİSİNE 56 TL

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak. Aralık ayına kadar enflasyonda düşüş beklendiği için zamların maaşlara yansıması da beklenmiyor.

MEMURA YÜZDE 5+1 ZAM

Haziran enflasyonun yüzde 0.03 artması çalışanların alacağı zam oranında belirleyici oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam almışlardı. 6 aylık enflasyon yüzde 5.01 olduğu için memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş ve aylıklarına 1.01 puan enflasyon farkı zammı yapılacak. Buna ilaveten yüzde 5 de toplu sözleşme zammı verilecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 6.01'de kalacak. Bu zamlarla en düşük memur maaşı 193 lira artışla 3 bin 417 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 138 lira artışla 2 bin 435 liraya yükselecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 11:18