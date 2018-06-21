Haber: Semih Baykal
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala kimin Cumhurbaşkanı ve kimlerim Milletvekili olacağı merakla bekleniyor. İlimiz Merkez’inde 140 bin 419, Dörtdivan’da 5 bin 374, Gerede’de 25 bin 321, Göynük’te 12 bin 059, Kıbrıscık’ta 2 bin 586, Mengen’de 11 bin 342, Mudurnu’da 15 bin 147, Seben 4 bin 410 ve Yeniçağa’da 5 bin 797 kişi olmak üzere toplam 222 bin 455 kişi 24 Haziran seçimlerinde ülkenin Cumhurbaşkanını ve Hükümetini belirlemek içi sandığa gidecek. İlimizde 5 siyasi partinin Milletvekili adayları ve parti teşkilatları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bizde gazete olarak siz değerli okuyucularımız için başta Bolu Valisi Aydın Baruş olmak üzere adayların hangi okul, nerede oy kullanacağını araştırdık.
İşte oy kullanacakları yerler
Bolu Valisi Aydın Baruş: 50. Yıl Orta Okulu
CUMHUR İTTTİFAKI
AK Parti
İl başkanı Nurettin Doğanay: Çakmaklar Mahallesi Sosyal Tesisi
Arzu Aydın: Salıbeyler Mahallesi Sosyal Tesisi
Fehmi Küpçü: Gerede Halil Nom İlkokulu
Metin Vural: Gazipaşa İlköğretim Okulu
Adem Evcil: Kültür İlkokulu
Ferhat Bağcı: Dörtdivan Çalköy köy Sosyal Tesisi
Sema Kışlak: Milli Egemenlik İlkokulu
MİLLET İTTİFAKI
Tanju Özcan: Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Özer Özcan : Ankara
Cahit Çıngı: Kılıçarslan Mahallesi Sosyal Tesisi
İYİ Parti
Mehmet Aydın: Alpagut Köy Konağı
İrfan Bayar: Milli Egemenlik İlkokulu
Nimet İnce: Mudurnu Düğün Salonu
Saadet Partisi
İsa Sayın: 50. Yıl Orta Okulu
Veysel Ayeroğlu: Gerede S.M. Dayıoğlu İlköğretim Okulu
Davut Karahaydar: Canip Baysal İlkokulu
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