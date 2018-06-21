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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Kim nerede oy kullanacak?

    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanacak olan başta Bolu Valisi olmak üzere 5 siyasi partinin adaylarının nerde oy kullanacağı siz değerli okurlarımız için araştırdık.

    21 Haziran 2018 Perşembe 14:43
    Bu haber 143 kez okundu
    Kim nerede oy kullanacak?
     

    Haber: Semih Baykal

    24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala kimin Cumhurbaşkanı ve kimlerim Milletvekili olacağı merakla bekleniyor. İlimiz Merkez’inde 140 bin 419, Dörtdivan’da 5 bin 374, Gerede’de 25 bin 321, Göynük’te 12 bin 059, Kıbrıscık’ta 2 bin 586, Mengen’de 11 bin 342, Mudurnu’da 15 bin 147, Seben 4 bin 410 ve Yeniçağa’da 5 bin 797 kişi olmak üzere toplam 222 bin 455 kişi 24 Haziran seçimlerinde ülkenin Cumhurbaşkanını ve Hükümetini belirlemek içi sandığa gidecek. İlimizde 5 siyasi partinin Milletvekili adayları ve parti teşkilatları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bizde gazete olarak siz değerli okuyucularımız için başta Bolu Valisi Aydın Baruş olmak üzere adayların hangi okul, nerede oy kullanacağını araştırdık.

    İşte oy kullanacakları yerler

    Bolu Valisi Aydın Baruş: 50. Yıl Orta Okulu

    CUMHUR İTTTİFAKI

    AK Parti

    İl başkanı Nurettin Doğanay: Çakmaklar Mahallesi Sosyal Tesisi

    Arzu Aydın: Salıbeyler Mahallesi Sosyal Tesisi

    Fehmi Küpçü: Gerede Halil Nom İlkokulu

    Metin Vural: Gazipaşa İlköğretim Okulu

    MHP

    Adem Evcil: Kültür İlkokulu

    Ferhat Bağcı: Dörtdivan Çalköy köy Sosyal Tesisi 

    Sema Kışlak: Milli Egemenlik İlkokulu

    MİLLET İTTİFAKI

    CHP

    Tanju Özcan: Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi

    Özer Özcan : Ankara

    Cahit Çıngı: Kılıçarslan Mahallesi Sosyal Tesisi

    İYİ Parti

    Mehmet Aydın: Alpagut Köy Konağı

    İrfan Bayar: Milli Egemenlik İlkokulu

    Nimet İnce: Mudurnu Düğün Salonu

    Saadet Partisi

    İsa Sayın: 50. Yıl Orta Okulu

    Veysel Ayeroğlu: Gerede S.M. Dayıoğlu İlköğretim Okulu

    Davut Karahaydar: Canip Baysal İlkokulu

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, Cumhurbaşkanlığı, 27., Dönem

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