Haber: Semih Baykal

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala kimin Cumhurbaşkanı ve kimlerim Milletvekili olacağı merakla bekleniyor. İlimiz Merkez’inde 140 bin 419, Dörtdivan’da 5 bin 374, Gerede’de 25 bin 321, Göynük’te 12 bin 059, Kıbrıscık’ta 2 bin 586, Mengen’de 11 bin 342, Mudurnu’da 15 bin 147, Seben 4 bin 410 ve Yeniçağa’da 5 bin 797 kişi olmak üzere toplam 222 bin 455 kişi 24 Haziran seçimlerinde ülkenin Cumhurbaşkanını ve Hükümetini belirlemek içi sandığa gidecek. İlimizde 5 siyasi partinin Milletvekili adayları ve parti teşkilatları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bizde gazete olarak siz değerli okuyucularımız için başta Bolu Valisi Aydın Baruş olmak üzere adayların hangi okul, nerede oy kullanacağını araştırdık.

İşte oy kullanacakları yerler

Bolu Valisi Aydın Baruş: 50. Yıl Orta Okulu

CUMHUR İTTTİFAKI

AK Parti

İl başkanı Nurettin Doğanay: Çakmaklar Mahallesi Sosyal Tesisi

Arzu Aydın: Salıbeyler Mahallesi Sosyal Tesisi

Fehmi Küpçü: Gerede Halil Nom İlkokulu

Metin Vural: Gazipaşa İlköğretim Okulu

MHP

Adem Evcil: Kültür İlkokulu

Ferhat Bağcı: Dörtdivan Çalköy köy Sosyal Tesisi

Sema Kışlak: Milli Egemenlik İlkokulu

MİLLET İTTİFAKI

CHP

Tanju Özcan: Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Özer Özcan : Ankara

Cahit Çıngı: Kılıçarslan Mahallesi Sosyal Tesisi

İYİ Parti

Mehmet Aydın: Alpagut Köy Konağı

İrfan Bayar: Milli Egemenlik İlkokulu

Nimet İnce: Mudurnu Düğün Salonu

Saadet Partisi

İsa Sayın: 50. Yıl Orta Okulu

Veysel Ayeroğlu: Gerede S.M. Dayıoğlu İlköğretim Okulu

Davut Karahaydar: Canip Baysal İlkokulu