Kim veya kimler öldürdü?

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyit Mahallesi Seyit Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri eve yeni taşınan komşuları Türkmenistan uyruklu OguljanOvliyakulyyeva’yı evinin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk belirleme göre yüzünde de bir yara izi bulunan kadının akciğerlerindeki iç kanama nedeniyle öldüğü belirlendi.

EKİPLER DELİL ARADI

Olay yerine gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, didik didik delil aradı. Ancak kayda değer bir delile rastlanmadı. Doktor raporunda da kadının vücudunda herhangi bir bıçak ve silah yarası bulunmadığı öğrenildi.

EŞİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Yaşamını yitiren kadının hayvancılıkla uğraşan Türkmenistan uyruklu eşi de evinin önüne geldi. Karısının öldüğünden haberi olmayan eş, “Karım iyi mi? Karımın durumu nasıl?” diye sordu.

Bu arada OguljanOvliyakulyyeva’nın çalıştığı bir yemek firmasındaki işinden yeni çıktığı ve servisle saat 21.45 sıralarında evine geldiği öğrenildi. Polis, ölümün darp sonucu gerçekleştiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.