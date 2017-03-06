Haber: Ceylan Beykoz

Bolu, Yukarı Çarşı mevkiinde bulunan İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Vahdet Çeşmesi'nin arkasında bulunan 3 tane meşe ağacı kesildi. Ağaçların 40 yıllık bir tarihi olduğu ve Yukarı Çarşı'nın köklü esnaflarından İlyas Karamanoğlu'nun oğulları, Nevzat ve Necdet Karamanoğulları'nın adına diktirdiği biliniyor. Ağaçların neden ve kim tarafından kesildiği ise gizemini koruyor.

MECLİSTE GÜNDEME GELDİ

Bolu Belediye Meclisi Mart Ayı 1. Toplantısı'nda CHP Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Erhan Beykoz, olayı şu ifadelerle gündeme getirdi "Yukarı Çarşı'da esnaflık yapan İlyas Karamanoğlu'nun oğulları, Nevzat ve Necdet Karamanoğulları adına zamanında ektirdiği 3 tane ağaç vardı. Bu ağaçlar bir gece ansızın kesiliyor. Merak ediyorum burada ki ağaçların kime ne zararı vardı? Bu ağaçların kesilme nedeni ne?"

Bu sorulara karşılık Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz "Konu hakkında bir bilgim yok. Bende şimdi sizden öğrendim. Konu ile ilgili bir araştırma yapacağız" ifadelerini kullandı.