Kime özendi!





Bolu’nun en işlek paklarından biri olan Kardelen Meydanında ki, çelik konstrüksiyondan yapılan inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikte başına baret, beline ise emniyet kemeri tamdan saatlerce çalışması, tehlikenin ne kadar büyük olduğu gösterdi. İş güvenliğini almadan saatlerce çalışan işçiye vatandaşlar tepki gösterdi.

Ölüme bile umursamayan işçi, uyarılmasının ardından saatler sonra bareti takip emniyet kemerini bağladıktan sonra, olayı görüntüleyen basın mensuplarına; “Dakikalardır neden beni çekip duruyorsun” demesinin ardından bu seferde basın mensupları tarafından uyarıldı. Bu arada inşatta mühendis olarak görev yaptığını iddia eden bir kişide, “Binanın fotoğraflarını ve çalışan personelin fotoğraflarını çekemezsiniz. Kanunlara uymuyorsunuz” demesi üzerine, basın mensupları da, iş güvenliği olmadan işçinin bu şekilde çalışmasının uygun olmadığı anlatıldı.

Yapılan uyarı ve ikazlar sonrası yaklaşık 15 metre yükseklikte iş güvenliğini umursamayan işçi baretini ve emniyet kemerini taktından sonra, basın mensuplarına, “Deminden beri çekiyorsunuz. Bakın önlemimi aldım. Hadi şimdi de çekin” diyerek, sanki basın mensupları ve vatandaşlarla dalga geçmeye çalıştı. Bu arada bazı vatandaşlar, işçinin kendisine ABD’de çekilen; çelik konstrüksiyon üzerinde oturup öğle yemeği molası veren işçilere benzetmesi de gözlerden kaçmadı.