Kimin gelip gittiğini sonradan anladık

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede ilçemizde 2016 yılında yapımına başlanan 115 öğrenci kapasiteli Gerede Merkez Erkek Kur'an Kursu, yapımının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire amirleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan Erbaş, bugün Mevlit Kandili olduğunu hatırlatarak, "Efendimiz, vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmeye gayret etti. Veda hutbesinde ümmetine, ashabına, bütün insanlığa iki şeyi emanet etti; 'Size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve resulünün sünneti.' diye buyurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Hz. Peygamberin, vazifelerini varisleri olan insanlara emanet ettiğini dile getiren Erbaş, "Kim bu vazifeyi yapacak? Onun varisleri yapacak. Onun varisleri de bizleriz. Onun varislerinin yetişeceği bir müessesin, bir ilim irfan merkezinin, bir Kur'an eğitim merkezinin binasını açıyoruz bugün. Burada Allah Resulü Efendimizin varisleri yetişecek. Burada insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen Kur'an-ı Kerim hem hıfzedilecek, hafızlar yetişecek hem de Kur'an-ı Kerim'in anlamını öğrenen, yaşayan ve insanların yaşaması için gayret edecek olan ilim adamları yetişecek" ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da tarih boyunca aziz Türk milleti için manevi değerlerin ve mukaddesatın, birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla her zaman sahip çıkılması, korunması gereken önemli emanetlerin başında geldiğini kaydetti.