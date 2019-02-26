“Kimin mağduriyeti varsa çözeceğiz”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmaları kapsamında dün gece Kürkçüler Mahallesi sakinleriyle buluştu. Metin, Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Cihan Başaran ve ittifak kapsamında lehine adaylıktan çekilen İbrahim Doğan’ın da bulunduğu mahalle toplantısında, mahalle konağını dolduran Kürkçüler Mahallesi sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

“KÜRKÇÜLER MAHALLESİ’NİN SUYUNA DOKUNMAYACAĞIZ”

Bolu’da hayata geçirmeyi planladığı projelerden önce vatandaşların taleplerini alan Metin, Kürkçüler Mahallesi halkının mahalleye ait kaynak suyunu yeni dönemde de kullanmaya devam etmeyi talep etmesi üzerine, “Birinci sözüm Kürkçüler Mahallesi’nin suyuna dokunmayacağız.” dedi.

“18. MADDEYLE İLGİLİ KİMİN MAĞDURİYETİ VARSA ÇÖZECEĞİZ”

Başka bir mahalle sakinin 18. madde uygulamasından sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine Metin, 18. madde konusunda Dodurga, Sarıcalar, Salıbeyler, Alpagut, Çakmaklar, Kürkçüler, Sandallar, Paşaköy, Karaköy, Kasaplar Mahallelerinde bazı sıkıntılar olduğunu dile getirerek, “İnşallah seçimden sonra 18. madde ile alakalı ilan yapacağız ve kimin mağduriyeti çözeceğiz.” diye konuştu.

“KÜRKÇÜLER VE CİVRİL’E GÖLET YAPACAĞIZ”

Diğer bir mahallelinin Kürkçüler Mahallesi’nin gölet ihtiyacını iletmesi üzerinde ise Metin, “Civril Mahallesi’ne de aynı sözü verdim, gölet projesini hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KÜRKÇÜLER’E BU SENE DOĞALGAZ GELECEK”

Fatih Metin ayrıca Kürkçüler Mahallesi sakinlerinin doğalgaz isteğini de geri çevirmeyerek, “Eğer imar planıyla ilgili bir problem yoksa bu sene Kürkçüler Mahallesi’ne doğalgaz getiririz. Net söylüyorum bu sene doğalgaz gelecek” sözleriyle mahalleye doğalgazın geleceğini müjdeledi.

Soruları yanıtlayan ve projelerini anlatan Metin’in ardından MHP’li İbrahim Doğan da mahalle sakinlerine hitap etti.

“BİR TARAFTA DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN, DİĞER TARAFTA TÜRK’LÜĞÜN LİDERİ BAHÇELİ…”

Cumhur İttifakı kapsamında Metin’in lehine adaylıktan çekilen MHP’li Doğan, “Bir ‘zillet ittifakı’ var bir de ‘Cumhur İttifakı’ var. Ülkemizde çok şükür Cumhur İttifakı kurulmuş, faaliyete geçmiştir. Bir tarafta Dünya Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Dünya Türklüğünün Lideri Devlet Bahçeli. Devletimiz için, milletimiz için, geleceğimiz için, gençlerimizin geleceği için... Altımızdaki vatan için bir araya geldiler. Biz devletimizin, milletimizin ve maneviyatımızın yanında yer aldık” dedi.

“MUZAFFER OLACAĞIMIZDAN ENDİŞEM YOK”

“Biz vatan sevgisiyle, millet aşkıyla yetiştik” diyen Doğan, Türk milletinin milliyetçi, vatanperver ve maneviyatına dikkat eden bir millet olduğunu ve Bolu halkının da Cumhur İttifakı’na sahip çıkacağını söyledi. Doğan, Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini ve zaferden şüphesi olmadığını da dile getirerek, “Mücadelenin birincisi 31 Mart’taki seçimlerdir. Biz sahadayız. Terliyoruz. Ama bu terler daha sonra hep birlikte mutlu olacağımız terler. Benim muzaffer olacağımızdan hiçbir endişem yoktur. Ama başkanım istiyor ki bunu 15 bin farkla alalım. İnşallah sizlerin oylarıyla bu da olacak” ifadelerini kullandı.