banner133

banner128

banner120
03 Temmuz 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kimin yalan söylediği merak konusu oldu

    Bolu merkeze bağlı Yenigüney Köyü’nün Muhtarı Hamza Arslan, Yenigüney Köyü Orman Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı yaptığı dönemde, “Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik” yapmak suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Arslan kendisini şikayet eden Mustafa Karataş’ın yalan söylediğini söyledi.

    03 Temmuz 2018 Salı 14:08
    Bu haber 64 kez okundu
    Kimin yalan söylediği merak konusu oldu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Halen daha Yenigüney Köyü Muhtarlığı görevini sürdüren Hamza Arslan, Yenigüney Köyü Orman Kalkınma Kooperatifi yaptığı dönemde, kendisine 2 dönemdir rakip olan ve muhtarlık seçimlerini kaybeden Mustafa Karataş’ın, iftira attığını, kendisine olan 61bin 500 TL’lik borcun imza karşılığı teslim edildiğini belirterek, yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde şunları söyledi; “Karataş, kooperatifin orman ağaç kesme işlerini yapardı. Kooperatif olarak kendisine 59 bin 600 TL nakit ve 2 bin TL’de motor testere için mazot parasını ödedik. Karşılığında da imza aldık. İmzayı da benim gözümün önünde attı. İmzanın sahte olduğunu bilemem. Ben makbuzu başkasına imzalatmadım. Hiçbir borcumda yoktur. Aramızda 2 dönem muhtarlık seçimleri için husumet vardı. Karataş iki dönemdir de muhtarlık seçimlerini kaybedince bana iftira atıyor” dedi.

    Duruşmaya şikayetçi ve mağdur olarak katıldığını belirten eski muhtar adayı Mustafa Karataş’ta şunları söyledi; “Evet 59 bin 500 TL’yi ve 2 bin TL mazot parasını aldığım doğru. Ama, ben bu paralar karşılığı hiçbir makbuzu imzalamadım. Ayrıca, alacağım miktar daha fazla. Kesinlikle muhtarlık seçimini kaybettim diye böyle bir şikayette bulunmuyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Müdürlüğünde makbuz üzerinde çalışma yapıldı ve atılan imzanın bana ait olmadığı resmen tespit edildi. Bu imzayı kimin attığını bilmiyorum. Bu durumu o dönemin başkanı olan Arslan’a sormak lazım. Mağdurum ve şikayetçiyim” şeklinde savunma yaptı. Duruşma tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Merkeze, Bağlı, Yenigüney, Köyü’nün

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BUGÜNDE AKŞAM OLDU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “TABİATIN KALBİ BOLU”DA”TRÜF”CÜLERLE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BÜLBÜL GÜLE, KARGA ÇÖPLÜĞE GÖTÜRÜR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124