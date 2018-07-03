Haber: Kasım ŞAHİN

Halen daha Yenigüney Köyü Muhtarlığı görevini sürdüren Hamza Arslan, Yenigüney Köyü Orman Kalkınma Kooperatifi yaptığı dönemde, kendisine 2 dönemdir rakip olan ve muhtarlık seçimlerini kaybeden Mustafa Karataş’ın, iftira attığını, kendisine olan 61bin 500 TL’lik borcun imza karşılığı teslim edildiğini belirterek, yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde şunları söyledi; “Karataş, kooperatifin orman ağaç kesme işlerini yapardı. Kooperatif olarak kendisine 59 bin 600 TL nakit ve 2 bin TL’de motor testere için mazot parasını ödedik. Karşılığında da imza aldık. İmzayı da benim gözümün önünde attı. İmzanın sahte olduğunu bilemem. Ben makbuzu başkasına imzalatmadım. Hiçbir borcumda yoktur. Aramızda 2 dönem muhtarlık seçimleri için husumet vardı. Karataş iki dönemdir de muhtarlık seçimlerini kaybedince bana iftira atıyor” dedi.

Duruşmaya şikayetçi ve mağdur olarak katıldığını belirten eski muhtar adayı Mustafa Karataş’ta şunları söyledi; “Evet 59 bin 500 TL’yi ve 2 bin TL mazot parasını aldığım doğru. Ama, ben bu paralar karşılığı hiçbir makbuzu imzalamadım. Ayrıca, alacağım miktar daha fazla. Kesinlikle muhtarlık seçimini kaybettim diye böyle bir şikayette bulunmuyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Müdürlüğünde makbuz üzerinde çalışma yapıldı ve atılan imzanın bana ait olmadığı resmen tespit edildi. Bu imzayı kimin attığını bilmiyorum. Bu durumu o dönemin başkanı olan Arslan’a sormak lazım. Mağdurum ve şikayetçiyim” şeklinde savunma yaptı. Duruşma tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.