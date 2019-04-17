Kimler nerelerden sorumlu

Haber: Esra ÖZTÜRK

CHP’li Tanju Özcan’ın belediyedeki idari kadro oluşturma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mevcut başkan yardımcıları Zerrin Biçer ve İhsan Ağcan belediye başkanlık görevlerinden alınırken, kamuoyu yeni atamaların gerçekleşmesini bekliyor. Beklenen atamalardan ilki geçtiğimiz gün gerçekleşmiş, CHP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Feridun Yılmaz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Yapılan atama sonrası Bolu Belediye Başkan Yardımcıların sorumlu olduğu müdürlüklerde de değişiklikler oldu. Yeni görevlendirmeler şu şekilde:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz

Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü