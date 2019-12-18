Kimlik/Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Haber: N. Halid Altundal

2020’ye az bir süre kala ehliyet ve kimliklerini henüz yenilememiş olanlar son tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Sürenin 2020’de sona erdiğini düşünen vatandaşlar ehliyet ve kimlikleri değiştirmek için telaşa kapılırken merak edilen "Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?" sorusu cevap buldu.

KİMLİKTE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimlik yenileme hakkında ilgili kurumlardan yapılan duyurularda kimlik yenileme işleminin 2023 yılına kadar devam edeceği belirtildi. Yenilenen kimlik kartının geçerlilik süresi ise 10 yıl. Yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Kimlik yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi www.randevu.nvi.gov.tr üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezinden randevu alınabileceği bildirildi. Kimlik yenilemek için hali hazırda kullanmakta olduğunuz nüfus cüzdanınız, bir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 22,5 TL değişim ücreti gerekli. (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir)

EHLİYETTE SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020. Yeni çipli ehliyet için 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor. Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.