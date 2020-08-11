Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında yer alan haritaya göre covid-19 salgını ilimiz Bolu’da birçok bölgeye yayılmış durumda. Tedbirlere uyulmaması sebebiyle pozitif vakalarda da artış yaşanan Bolu’da İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, vatandaşları uyardı.

“KİMSENİN KUL HAKKINA GİRMEYELİM”

Demirkol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kadar uyarı yapıldığı halde bulaşlarda gördüğümüz 'filyasyon hikayeleri' maalesef ‘yok artık’ dedirtiyor. Maske, mesafe ve hijyen hatırlatmalarına rağmen; Kimsenin kul hakkına girmeyelim, lütfen...” ifadelerine yer verdi.