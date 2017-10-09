Haber; Gönül Olutürk

Geçtiğimiz aybaşında yayınladığımız haberde Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde, fabrika atıklarının boşaltıldığı Mudurnu Deresi’nin siyaha boyandığı anlar gözler önüne seriliyordu. Bu görüntüleri yayınladığımız tarihin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen yetkililerin konuya ilişkin hiç bir şey yapmayışı durumu daha da vahim hale getirdi. Mudurnu ilçe sınırlarından geçen Mudurnu deresi kimyasal atıklarla kirletilmesi vatandaşların artan tepkilerine neden oldu. Sakarya nehrini besleyen önemli su kaynaklarının başında gelen ve Akyazı ilçe sınırlarından geçen Mudurnu deresinde kimyasal atıklarla kirletilmeye devam ediyor. Hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından katledilmeye devam eden Mudurnu Deresi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar bu durumu amatör kamera ile kaydederek, bu katliama biran önce durdurulmasını ve gereken cezanın verilmesini istedi.

İzlediğinize benzer görüntüleri bir ay önce yayınlamış ve bu çevre katliamına bir son verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Aradan geçen onca azmana karşın zanlılar hakkında hiçbir işlem yapılmadı.