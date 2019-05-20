Kimsenin umurunda olmadı

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay Pazar günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Defterdarlık binasının ön kısmında inşaatta çalışan işçiler birden bire çalan alarmı duyunca tedirgin oldu. İşçiler, resmi daireye hırsız girebileceği ihtimali üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak, durumu bildirdi.

Haber merkezinin anonsu üzerine bölgeye yakın olan Yunus ekipleri hemen remi dairinin kapısına gelerek, içeride birisi olabilir ihtimaliyle kapıyı defalarla çaldılar. Ancak, içeriden hiçbir cevap alamayan yunus ekipleri saatlerce kapı önünde nöbet tuttu. Diğer taraftan da, bir yunus polisi binanın etrafından dolaşarak, demir kapıları çalarak pencerelerden içeriyi kontrol etti.

Bir türlü alarm susmak bilmezken, alarm sistemini kuran firmadan ve Defterdarlık yetkililerinden hiçbir ses çıkmaması üzerine durum Defterdara bildirilmesinin ardından saatler sonra görevliler olaya müdahil oldular. Saatlerce süren alarmın ardından, çevrede bulunan vatandaşlar, “İçeride ya hırsız olsaydı. Burası şehrin en önemli resmi dairesi. Bu kadar vurdum duymazlık kafalarımızı karıştırdı” diyerek, hem kurumun hem de alarm şirketinin bu tavrı eleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 10:24