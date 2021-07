Kimsesizler için konut yapılacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, isteklerini geri çevirmeyen Mustafa Allar, seçim vaatleri arasında yer alan kimsesizler için konut projesini hayata geçiyor. Projenin ihalesi; 3 Ağustos 2021 Salı günü-14.00’de Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Proje ihalesi kapsamında; İhaleyi alan firma, yer tesliminin ardından 300 (Üçyüz) takvim gününde; 832 m2 bodrum+zemin+3 kattan oluşan 15 adet 1+1 konut kaba inşaat yapımını gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Büyüklerimiz bizim her zaman baş tacımız oldu, her zamanda olmaya devam edecek. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projemizi daha ihaleye çıkararak hayata geçireceğiz. Yapılacak olan konutlarda konaklayacak kimsesizlerin; temizliği, yemeği, kişisel bakımı ve her türlü ihtiyacı bizler tarafından karşılanacak. Projemiz şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 14:23