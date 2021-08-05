KİMSESİZLERİN KİMSESİ GEREDE BELEDİYESİ

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Mustafa Allar, seçim vaatleri arasında yer alan kimsesizler için konut projesini hayata geçiriyor. Projenin ihalesi; 03.08.2021 Salı günü - 14:00’de Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Proje ihalesi kapsamında; İhaleyi alan firma Seben Özçelik Yapı İnş. Gıda Tur.Hay.San. ve Tic.Ltd.Şti, ihale sözleşmesinin imzalanması ve yer tesliminin ardından 300 (Üçyüz) takvim gününde; 832 m2 bodrum+zemin+3 kattan oluşan 15 adet 1+1 konut kaba inşaat yapımını gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Dualarına talip olduğumuz büyüklerimiz için yapacağımız ve seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projemiz daha ihaleye çıktı ve hayata geçmek için gün sayıyor. Gönül ister ki büyüklerimiz bu durumlara düşmesin ama görev süremiz içerisinde gördük ki; çocuğu olmayan, çocuğu oluptailgilenilmeyen büyüklerimiz var. Devletimizin koruması altında olan yaşlılarımız maaşları vs de olsa parasını kullanıp kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geliyorlar. Huzurevimizden de yararlanıyoruz bize talep geldiğinde ancak kapasitesi dolu olduğu zaman bazen uzun süre biz ev kiralayarak misafir ediyoruz. Bununda zorlukları var. Bizde düşündük en güzeli kendi konutlarımızı yapalım bu durumda olan ihtiyaç sahibi büyüklerimizi buralarda misafir edelim. Yapılacak olan konutlarda konaklayacak kimsesizlerin; temizliği, yemeği, kişisel bakımı ve her türlü ihtiyacı bizler tarafından karşılanacak. Konutlar; sokakta kalma tehlikesi yaşayacak, bakıma muhtaçlara tahsis edilecek ve miras olarak bırakılamayacak. Vefat edene kadar bu konutlarda yaşayacaklar” dedi.