Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilişinin ardından 10 Aralık gününün “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlandığını belirten Vali Ahmet Ümit mesajında, “Tüm insanların hürriyet, haysiyet, haklar bakımından eşit doğduğu ve buna göre herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din veya başkaca herhangi bir fark gözetilmeksizin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen hak ve özgürlüklerden eşit şekilde istifade edebilmeleri ilan edilmiştir. İnsanlar, doğuştan gelen genetik özelliklerine, sosyo-ekonomik durumlarına, kültürel ve toplumsal değerlerine, düşünce biçimlerine, inançlarına ve çok yönlü bireysel farklılıklarına uygun olarak eşit, vazgeçilmez, devredilemez, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptirler” dedi.

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLDUK”

En temel insan hakkı olan yaşama hakkının dahi dünya üzerinde emperyalist güçlerin sömürgecilik anlayışı, yayılma politikaları gibi sebeplerle ihlal edildiğini ve günümüzde de ihlal edilmeye devam ettiğini vurgulayan Vali Ümit, “Kadim tarihimiz boyunca yedi kıtada farklı isimlerle kurulan tüm Türk Devletleri bulundukları coğrafyalarda farklı kültürlere, farklı dinlere hoşgörü ile yaklaşmış ve insan olmanın verdiği mesuliyetle mazlumların her daim yanında olmuştur. Biz, şanlı bir tarihin, yüce bir milletin ve büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak ecdadımızdan aldığımız bu ilhamla ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ‘En güzel surette olan insan, hem arşın hem de düşüncenin üstündedir’ sözünden hareketle, devlet ve millet olarak din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın her yerinde kimsesizlerin kimsesi olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR”

Vali Ümit, İnsan Hakları Günü mesajında son olarak ise şunları belirtti: “Türkiye Cumhuriyet Devleti, eşitlik, yaşam hakkı, masumiyet karinesi, eğitim hakkı vb. hak ve özgürlüklerden her bir vatandaşımızın eşit şekilde yararlanabilmesi için, bu hak ve özgürlükleri Anayasamızın temel ilkeleri olarak güvence altına almıştır. Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de her bir vatandaşımızın temel hak ve özgürlüklerini tam anlamıyla kullanabilmesi, hoşgörü ve huzur ortamı içerisinde hayatlarını idame ettirmeleri için Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız gerekli hassasiyeti göstererek sorumluluk bilinciyle görevlerini en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedirler. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm insanlığa barış ve huzur gelmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Dünya İnsan Hakları Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.”