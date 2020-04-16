Kınacı, Türk Kızılay’ın çalışmalarını anlattı

Haber: N. Halid Altundal

152 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay’da Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar ve koronavirüs mücadelesine ilişkin açıklama yaptı. Kınacı açıklamasında, “Kızılay 152 yıllık bir iyilik çınarıdır. Tarih ve yüce Türk Milleti Kızılay'ın yaptıklarını bilir. İlimiz genelinde 2019 yılında 24.800 gıda kolisi, 30.000 Kıyma ve kavurma konserve, 35.000 parça kıyafet dağıtımı yapılmıştır” dedi.

“TÜP BEBEK TEDAVİSİNE KADAR ONLARCA ÇEŞİTLİLİKTE YARDIM…”

Açıklamasının devamında gerek ilimiz okullarında gerek askeriyede gerekse halka bilinçlendirme amaçlı ilk yardım eğitimi verildiğini belirten Kınacı ayrıca, “Üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize düzenli burs ve eğitim yardımları yapılmış olup toplam tutar 224.180 TL’dir. İşitme engelli çocuğumuza işitme cihazı temininden ihtiyaç sahibi ailenin tüp bebek tedavisine kadar onlarca çeşitlilikte yardım yine Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından yapılmıştır” diye konuştu.

“GÜNLÜK 120 VATNADAŞIMIZIN MÜRACAATI ALINMAKTA”

Koronavirüs çalışmalarıyla ilgili konuya da değinen Kınacı açıklamasında, “Şu günlerde yürüttüğümüz korona virüsle mücadele kapsamında ilimiz Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdunda gözlem altına alınan 620 misafirimize 16 gün boyunca günlük olarak 3 öğün toplamda günlük 1860 kap yemek dağıtılmış olup ayrıca elma, portakal, muz, çay, kahve ve aperatif dağıtımı yapılmıştır. Yine koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde kurulan Vefa grubu çalışmalarına gıda kolisi noktasında destek verilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıdaları bizzat ekiplerimizce evlerine götürülmektedir. Son 2 haftalık süreçte gerek şubemizden gerekse Vefa Grubu çalışmaları kapsamında 384 aileye gıda dağıtımı yapılmıştır. Şu anda şubemize müracaat eden ortalama günlük 120 vatandaşımızın müracaatları alınmakta ve ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ilçelerimize de gıda desteği sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“HALKIMIZA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINA BAŞLANDI”

Pandemi Grubunda yer almaları hasebiyle yapılan istişarelerde maske ihtiyacının ortaya çıktığını bildiren Kınacı, Maske ihtiyacı ile ilgili acil bir çalışma yaparak 90.000 adet maske üretilmeye başlanmış, üretilen maskelerimiz sterilize edilerek Bolu Valiliği Kent Meydanın da ücretsiz olarak halkımıza dağıtılmaya başlanmıştır” dedi.

“TÜRK KIZILAY BUGÜN DE YARIN DA SAHADA OLACAKTIR”

Kınacı açıklamasında son olarak Ramazan ayı için yapılan planlamalardan bahsederek, “Ramazan ayı süresince 1000 kişiye evlere sıcak iftar yemeği dağıtımı için çalışmalarımız başlamıştır. Bunun yanında yaklaşık 4000 aileye gıda kolisi ve konserve dağıtımı yapılması planlanmaktadır. Bizim sorumluluğumuz Bolu ili sınırları içindeki vatandaşlarımızdır. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Türk Kızılay dün de sahadaydı bugünde sahada yarında sahada olacaktır” diye konuştu.