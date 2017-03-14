Haber: BMA

Bolu Ziraat Odası, çiftçilerin tarımsal sorunlarının çözümü için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ziraat Odası’nın büyük girişimleri ile deneme ekimi gerçekleştirilen kinoa bitkisinin bu yıl da ekimine devam edilecek. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ziraat Mühendisleri tarafından 100 yılın bitkisi olarak açıklanan kinoa’in yine aynı ülkede protein açısından yüksek derecede olduğundan genellikle astronotların yiyeceklerine katıldığı ve bu bitkinin aynı zamanda kolesterolü düşürdüğü, ülkemizde ünlü yarış atlarına yiyecek olarak verildiği belirlenmişti. Çiftçilerin patates münavebesinde ekim yapabilecekleri ve alternatif ürün olarak ekecekleri, bölgeye uyumlu, çiftçilerin tarımsal alışkanlıklarına uygun ve pazarlaması oda tarafından yapılan bir ürün olan ‘kinoa’ bitkisinin bu yıl yaklaşık 400 dekar alanda ekimi yapılacağı Bolu Ziraat Odası tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Tarım İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda bitkinin pazarlanması ve yetiştirilmesi ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda alıcı firma yetkilileri tarafından ekim yapacak çiftçilere kinoa tarımı anlatıldı ve çiftçilerin soruları yanıtlandırıldı. Tohum temininin Ziraat Odası tarafından yapılacağı ve bitkinin yetiştirilmesi sırasında da gerekli bilgilerin oda mühendisleri tarafından verileceği belirtildi.