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17 Ocak 2017 Salı
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    • Kinoa ve danelik mısırdan verim alındı

    Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, 2016 yılı değerlendirmesinde bulunarak 2017 yılında oda olarak gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında bilgiler verdi.

    17 Ocak 2017 Salı 16:25
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    Kinoa ve danelik mısırdan verim alındı

    2016 yılının değerlendirmesini yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı FİDAN, “2016 yılı ürün verimliliği açısından iyi geçmesine rağmen çiftçiler özellikle patates fiyatları yüzünden umduğunu bulamamıştır. 2016 yılı buğday verimi açısından verimli geçmiştir. Odamız fiyat dengesini bulmak için toprak mahsulleri ofisini alım için ilimize getirmiştir. Ayrıca özel bir firmayla da anlaşarak buğday alım fiyatını istenen seviyede tutmuştur. Ancak patates de bu durum söz konusu değildir. Patates verimi iyi olmasına rağmen, fiyatların çok düşük olması sebebiyle çiftçimizin yüzü gülmemiştir. Bu sebeple bölgemize alternatif ürünlerin girmesi gerekmektedir. Bunun için odamız alternatif ürün olarak Kinoa ve Danelik Mısır belirlemiştir. Kinoa ürünü bölgemizde denenmiş, ilk yıl olmasına rağmen belirli bir verim elde edilmiştir. Danelik Mısır için denemeler yapılmış, istenilen sonuç elde edilmiştir. Danelik Mısırın pazarlanması esnasında kurutma tesisi ihtiyacı ortaya çıkmıştır” dedi.

    ALTERNATİF ÜRÜNLER İÇİN DENEMELER DEVAM EDECEK

    2017 yılında yapmayı hedefledikleri çalışmalara hakkında bilgiler veren FİDAN, “2017 yılı için Bolu Ziraat Odası olarak alternatif ürünler üzerinde çalışmalarımız devam edecektir. Danelik Mısır için kurutma tesisi kurmayı planlamaktayız. Ayrıca diğer alternatif ürünler içinde denemelerimiz devam edecektir. Buğday selektör makinemiz eleme işine devam edecektir. Toprak mahsulleri ofisi ve özel şirketin alımlara devam ederek fiyat dengesini sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

    2017 yılının çiftçilerimiz için verimli geçmesi temennisinde bulunan FİDAN, “İlaç satış mağazamızda çiftçilerimizin uygun ve kaliteli ilaç temini için çalışmalarımız özenle devam edecektir. Zirai ilaç fiyat dengesini çiftçilerimiz lehine oluşturmaya devam edeceğiz. 2017 yılında ajans projelerimiz ve kırsal kalkınma projelerimiz devam edecektir. 2017 yılının çiftçilerimiz için verimli ve ürün fiyatları açısından da bereketli geçmesini temenni eder, saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

    Birleşik Medya Ajans (BMA)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ziraat, Odası, Başkanı, Hakkı

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