Kira ve gelir kaybı desteği için başvuru alınacak

Haber: N. Halid Altundal

​Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnaflara yapılması kararlaştırılan kira ve gelir kaybı desteğine ilişkin yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

NİSAN’A KADAR BAŞVURU ALINACAK

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, “Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DESTEKLERDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Söz konusu desteğe ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan karara göre doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası. Bu destekten 14/12/2020 tarihi itibariyle; Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, faydalanacak. Salgından etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de belirtilen hibe desteğinden yararlanabilecek.

Hibe desteğinden yararlananlardan işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecek. İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.