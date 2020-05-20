Kira yardımı ne kadar ödeniyor?

Haber: C. Kutay Aykan

Binlerce kişi özellikle bu zorlu salgın sürecinde çalışmakta zorlanmakta ve ekonomik olarak çıkmaza girerken devlet tarafından farklı kalemlerde yardım ve destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Özellikle kirada oturanlara yönelik yapılan yardımlardan biri de kira yardımı olup bu destekten yararlanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konu kimlerin yararlandığı, nasıl başvuru yapıldığı ve ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin konulardır. İlgili yardıma ilişkin detaylar ve bilgiler şu şekilde.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Korona virüs salgını sebebi ile kiralarını ödemede güçlük çeken vatandaşlara sağlanan kira desteğinden yararlanmak isteyenler için başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat başvuru ile yapılmaktadır. Fakat bazı belediyeler yardıma muhtaç aileleri kendileri tespit edip ödemeyi direkt gerçekleştirebilmektedir, bu durumda şahsen başvuru aranmamaktadır. Başvuru yapmak isteyenlerin T.C. kimlik fotokopisi, İkametgah belgesi, Gelir belgesi, Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı, Kira Yardımı Başvuru dilekçesi ile ilgili kurumlara giderek başvuru yapması gerekmektedir.

NE KADAR ÖDENİYOR?

En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL olup bu tutardan ödeme alan iller Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli. 675 TL yardım alan iller: Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, Kırıkkale, Şırnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu, Niğde. 755 TL yardım alan iller: Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu. 810 TL yardım alan iller: Konya, Bursa, Antalya ve Adana. 960 TL yardım alan iller: Ankara, İstanbul ve İzmir şeklindedir.