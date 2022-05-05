Kiracılara şok!

Haber: Ceylan Beykoz

Kira artış oranı Mayıs 2022 verisi belli oldu!

Nisan ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE %34,46 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mayıs 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Mayıs 2022'de ödeyeceği kira zammı 344,6 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.344,6 TL olarak gerçekleşecek.