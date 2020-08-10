Kiralanabilir AVM alanında 3. sıradayız

Haber: N. Halid Altundal

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER), ülkemizdeki alışveriş merkezleriyle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Alışveriş merkezlerine ilişkin 2019 yılı son çeyreğinin baz alındığı raporun AVM başlıklı bölümünde ülkemizdeki AVM sayısı ve kiralanabilir AVM alanı miktarı kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre 2019’un Kasım ayı itibariyle Türkiye genelinde 454 adet alışveriş merkezi bulunuyor. Araştırmada toplam kiralanabilir AVM alanı miktarının ise 2019’da 13 bin 508 m2’ye ulaştığı tespit edilmiş durumda. Raporda yer alan alışveriş merkezi sayısı haritası incelendiğindeyse ilk sıralarda 147 AVM ile İstanbul’un, 38 AVM ile Ankara’nın ve 28 AVM ile İzmir’in geldiği görülüyor.

Araştırmalara göre ayrıca 1000 kişi başına düşen kiralanabilir AVM alanı miktarları da belirlendi. Dikkat çeken verilere göre İstanbul 1000 kişi başına düşen 327 m2’lik kiralanabilir AVM alanı ile birinci sırada yer alırken, 301 m2 ile Ankara ikinci, 281 m2 ile Bolu ise üçüncü sırada yer aldı.

