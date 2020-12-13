Kiralarda düzenlemeye gidiliyor

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada alınan tedbirlerle salgının artış hızının kesildiğini bildirdi. Erdoğan, "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor” dedi.

“45 MİLYAR LİRALIK KAYNAĞI MİLLETİMİZİN EMRİNE SUNDUK”

Hiç kimseyi salgın döneminde sahipsiz bırakmadıklarını belirten Erdoğan açıklamasında ayrıca, “Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık” diye konuştu.

KİRA DÜZENLEMESİ

Salgın döneminde çiftçi ve esnafı unutmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" dedi.

“İHTİYACIMIZ OLAN AŞILARIN BAĞLANTILARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLADIK”

Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.