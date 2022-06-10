Kıran kırana geçen şampiyona!

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Şampiyonası U-16 finalleri Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Karaçayır Spor Tesislerinde devam ediyor. Türkiye Şampiyonası U-16 finalleri 1.Etap müsabakası Kavaklıdere Spor ve Yaşamkent İlker Spor’un kıran kırana geçen 80 dakikalık maçıyla tamamlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Kavaklıdere oyun üstünlüğünü koruyarak Yaşamkent İlker Spor’a gol fırsatı vermedi. İlk yarıda bulduğu ataklarda Yaşamkent İlker Spor’un kalecisi Atakan Yılmaz’ı geçemeyen Kavaklıdere şeytanın bacağını kıramadı. İki takım içinde çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda Kavaklıdere’nin baskını kıran Yaşam Kent İlker Spor, ikinci yarı başlar başlamaz 42.dakikada kazandığı korner atışında Tuna Özgür Turan’ın attığı kafa vuruşuyla golü buldu. Golün ardından üstünlüğü eline alan Yaşam Kent İlker Spor üst üste atakları ile maç devam etti.

56.dakikada kontra atakla Kavaklıdere kalesine ilerleyen Yaşamkent, savunmanın yaptığı müdahale ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Cem Çelik penaltıyı değerlendiremedi topu dışarı attı.

Yaşamkent’in oyun içerisindeki üstünlüğünü bozan Kavaklıdere 56.dakikadan sonra ataklarını sıkılaştırarak gol aradı.

Kavaklıdere’ye karşı âdeta etten duvar ören Yaşamkent savunması gol şansı vermeyerek Türkiye Şampiyonası U-16 finalleri 2.etabına çıkmaya hak kazandı