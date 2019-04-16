KIRAT, Teknofest’te yarışacak

Haber: BMA

‘KIRAT’, 18-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Teknofest’te yarışacak. Köroğlu İnsansız Hava Aracı Takımı adıyla Teknofest’te yarışacak olan takımın kaptanı Akın Muaz Türkmen ve takım üyeleri, Rektör Prof. Dr. Dr. Mustafa Alişarlı’yı ziyaret etti.

Geliştirdikleri İHA ve yarışma hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Proje Danışmanı Doç. Dr. Murat Pakdil, “Üniversitemiz Köroğlu İnsansız Hava Aracı Takımı-Kırat adlı aracı ile, 2016 Yılından bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışması etkinliğine katılmaktadır. , İHA konusundaki farkındalığı arttırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak aynı zamanda katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak için bu yarışmaya katılım sağlanmıştır. Bu bağlamda üniversitemizin adını farklı ortamlarda duyurmaya destek olacaktır” dedi.

Proje Takım Kaptanı Muaz Türkmen; “Bu projenin amacı depremde yangında afette benzer durumlarda ilk yardım olarak müdehale edebilmesi, yarışmada otonom olarak drone’nun iki görevi var birinci görevi biz istersek kendimiz kontrol edeceğiz diğer görevi ise otonom olarak uçuşunu tamamlayabilmesi. kendi bulunduğu yerden kalkacak belirli bir noktaya gidip nesneyi alacak, belirlenen bir noktaya nesneyi bırakacak ve tekrar geri ilk bulunduğu yere dönecek. Her görevde nesnelerin ağırlıkları farklı olacak bunu da farklı bir paremetreyle algılayarak taşıma görevini yerine getirecek. Amacımız ekip olarak özgün tasarım ve performansa odaklanıyoruz, Aracımızı görevi yapabilecek kapasitede tasarlamanın yanısıra buna paralel olarak ağırlığı en düşük seviyede tutarak hareket kabiliyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. bir sonra ki yarışmada, yazılım konusunda da çalışma gerçekleştireceğiz. Bu proje sayesinde özgün yazılım , donanım, kalibrasyon, elektrik konularında ve ilgili sorunları çözme konusunda arkadaşlar olarak kendimizi geliştirmemize fırsat oluyor. Gelecek senelerde motorlarımızı kendimiz üretmeyi hedefliyoruz” dedi

Rektör Alişarlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek takım üyelerini kutladı ve yarışmada kendilerine başarılar diledi.