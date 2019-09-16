Kiraz Alanından At Yaylası'na yürüdüler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Fotoğraflar: Metin Ferah

İsmi Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği iken kısa bir süre önce Bolu Doğa ve Kültür Derneği olan dernek bu hafta itibari ile Bolu Belediye Başkanlığı Proje Yönetimi Birimi Doğa Sporları Proje Uygulama Bölümü adıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta sonu düzenlediği yürüyüşler ile ilimiz Bolu’nun doğal güzelliklerini keşfeden ve tanıtan Doğa Sporları Proje Uygulama Bölümü, bu hafta Kozlu Köyü Kiraz Alanı'ndan At Yaylası'na yürüyüş düzenledi. 45 doğaseverin katıldığı yürüyüşte 14,5 kilometrelik bir güzergah izlendi.

Öncülüğünü Süleyman Özdoğan'ın, artçılığını da Ertuğrul Bulut'un yaptığı yürüyüş, mavi ve yeşilin buluştuğu bir havada gerçekleşti. Saat 10.15’te bin 536 rakımlı Kiraz Alanı'nda başlayan yürüyüş, yedi yaylanın bulunduğu bin 115 rakımlı At Yaylası'nda saat 14.45'te son buldu.