Haber: Esra Öztürk

Kiraz bahçesinde hastalık ve zararlılarla ilgili tavsiyeler verilirken, bunun yanında tavsiyede bulunabilmek amacı ile toprak numunesi alımı gerçekleştirildi. Ayrıca üzerinde durulması gereken en önemli konu olan son ilaçlama ve hasat arasındaki süreye dikkat edilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü İzzet Murat; “Elma dışında İlimizde meyvecilik pek yapılmıyor olması, elverişli olmadığı anlamı taşımamaktadır. Fevzi beyin kirazları bunun en büyük ispatıdır. Kendisini bu başarılı girişiminden dolayı kutlarım. İlimiz bölgesel farklılık gösteren iklim koşulları ile aslında meyveciliğe uygun bir ortam sunuyor. Kirazın kalitelisi yükseklerde yetişendir ki ilimizde sahip olduğu rakım değerleri ile buna elverişli bir ortam sunmaktadır. Düşünsenize Bolu kirazı neden olmasın? Olur hem de çok güzel olur. Talep gelmesi durumunda araştırma yapılabilir, fidan temini, destekleme vb. konularda bize düşeni yapmak birinci görevimiz. Yeter ki üretelim, üretmek isteyelim” dedi.

0900 Ziraat Kiraz çeşidinin Bolu’da verimli bir şekilde yetişiyor olması, önümüzdeki yıllarda yapılacak olan meyvecilik projelerine ışık tutması açısından önem arz etmektedir.