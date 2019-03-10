Haber: C. Kutay Aykan

MHP’li İbrahim Doğan’ın da destek verdiği fabrika ziyaretinde işçilere AK Parti ve MHP’nin ortak adayı olduğunu söyleyen Metin, “Netice itibariyle Türkiye’de şartlar belli. Siyasi güçler de belli. Artık Türkiye’de iki grup var. Birisi Cumhur İttifakı diğeri Zillet İttifakı. Cumhur İttifakı kim? AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi. Zillet İttifakı kim? PKK’nın siyasi uzantısı HDP, CHP, İP. Dolayısıyla bunlara göre bir değerlendirme yapma gereği doğdu.” dedi.

“KIRGINLIKLARI, KIZGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKALIM”

Yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu dile getiren Metin, “Size iki şey söylüyorum; bakın sizin karşınıza lafla çıkmıyoruz. İşte yaptıklarımız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Takdir elbette sizindir. Ama bir kızgınlık, kırgınlıkla hareket etmeyelim. Kırgınlıkları, kızgınlıkları bir kenara bırakalım. Sizlerden biraz daha aklıselim düşünüp; Bolu’nun, Türkiye’nin geleceğinizi iyi hesap edip, takdir hakkınızı ona göre kullanmanızı rica ediyoruz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN BEKA SORUNU VAR”

Türkiye’nin beka sorunu olduğundan da bahseden Metin, “Türkiye’nin bir beka sorunu var. Meseleye bir de böyle bakmanızı istiyoruz. AK Parti’nin, MHP’nin burada oy kaybetmesi, belediye başkanlığını kaybetmesi öncelikle PKK, sonra DHKPC, FETÖ, Amerika ve Avrupa’yı sevindirir. Yani Türk düşmanlarını çok net bir şekilde sevindireceğini ifade ediyorlar zaten.” ifadelerini kullandı.

“KIZDIĞINIZ BİR ŞEY VARSA TAMİR EDECEK YİNE BU KARDEŞLERİNİZDİR”

Metin ayrıca, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, “Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz” sözlerini anımsatarak, “Adamın teki diyor ki; Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ve MHP’ye oy kaybettireceğiz. Dolayısıyla meseleye bir de bu noktadan bakmanızı rica ediyoruz. Şayet kızdığınız, kırıldığını bir şey varsa onu da dinleyip tamir edecek yine bu kardeşlerinizdir. İşte İbrahim hocam, bir ve beraberiz.” dedi.

DOĞAN: “SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

MHP’li İbrahim Doğan da seçimlerin önemine değinerek, “Değerli arkadaşlar bu seçimler Türkiye’nin geleceği için çok önemli. Neden önemli? Biliyoruz ki bize dost olan ülke sayısı çok az. Biz bunlara karşı savaş verirken, Bolu’muzun geleceği için çalışmamız gerekiyor. Tercihimizi de buna göre yapmamız gerekiyor.” dedi.

“BELEDİYEYİ BATIRDIKTAN SONRA HİÇBİR ANLAMI YOK”

Doğan, projelere ve verilen vaatlere de değinerek, “Projelerin uygunluğu her zaman önemlidir. Ama kaynağı da çok önemlidir. Neyle, hangi parayla yapacaksınız? Bolu Belediyesi’ni batırdıktan sonra hiçbir anlamı yok. Eğer su ucuzlayacak diyorsanız, bunun kaynağını da açıklamanız lazım. Biz kaynağını açıklıyoruz. Karadere suları gelince su fiyatları ucuzlayacak. Keza diğer projeler de öyle. Stadyum, Millet Bahçesi gibi projeleri Bakanlık destekli yapılacak ve belediye bütçesinden hiçbir para çıkmadan yapılacak projeler. Lütfen tercihimizi buna göre yapalım” diye konuştu