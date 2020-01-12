Haber: Aysun Beykoz

Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Kongresinde Ersan Türkoğlu rakibi Çetin Uç karşısında üstünlük sağlayarak yeniden Başkanlığa seçildi. 332 oyun 213’ünü alarak güven tazeleyen Ersan Türkoğlu bir açıklama yaptı. Türkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilçeler bazında tamamlamıştır. Önümüzde il kongremiz var. Demokrasinin gerçekten hakim olduğu partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Diğer aday arkadaşımız da birçok delegemizin oyunu alarak takdire şayan bir şekilde süreci tamamlamıştır. Sonuç şunu gösteriyor, CHP’de gerçekten delegemiz özgür iradesi ile durumu değerlendiriyor, kendi doğrusunu sandığa yansıtıyor. Biz diğer arkadaşımızın özellikle aldığı oyu şöyle değerlendireceğiz, hatalı, yanlış yaptığımız arkadaşlarımız var. Tabi ki bu durumu değerlendireceğiz. Diğer arkadaşımıza oy veren, destekleyen tüm delegelerimiz partimizin bir parçasıdır. Kesinlikle bu süreçte kırılma, darılma olmayacak. Ondan kimsenin bir şüphe etmesin. Kazanan Bolu olmuştur.”