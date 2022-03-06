Kirişçi, “ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır”



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkemizde son günlerde marketlerde meydana gelen yağ kuyruğu ve izdihamına ilişkin görüntüler yayınlanırken Tarım ve Orman Bakanı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, Türkiye'nin ayçiçek yağı stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.