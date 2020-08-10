Haber: N. Halid Altundal
Alpağut Bey Mahallesinde bir apartmanın boşluğundan gelen kuş sesleri itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartman boşluğuna düşen 50 ye yakın kırlangıç yavrularını 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak Millî Parklar personeline teslim etti.
Kırlangıç yavrularının imdadına yetiştirler
Alpağut Bey Mahallesinde bir apartmanın boşluğuna düşen kırlangıç yavrularını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.
Haber: N. Halid Altundal
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