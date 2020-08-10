Kırlangıç yavrularının imdadına yetiştirler

Haber: N. Halid Altundal

Alpağut Bey Mahallesinde bir apartmanın boşluğundan gelen kuş sesleri itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartman boşluğuna düşen 50 ye yakın kırlangıç yavrularını 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak Millî Parklar personeline teslim etti.