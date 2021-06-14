Kirli elinizi doğamızdan çekiniz

Haber: Okay Özcan

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, iki gün önce resmi olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu tarafındanaldığı karara tepki gösterdi. Örnekbaş kamu kurumlarının yanlış özelleştirme politikaları ile yok edilmesinin ardından şimdi doğal güzelliklerin satışa çıkartılmasına çok sert tepki gösterdi. Örnekbaş 15 kızıl geyiğin avlanma kararından hemen dönülmesi gerektiğini söyledi. Örnekbaş bu konuda resmi itirazda bulunacaklarını ve Bolu halkının böyle bir doğa kıyımına asla izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

DEVLET İFLASIN EŞİĞİNE GELMİŞTİR

Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Kamu iştiraklerinin satışı ile başlayan kamu talanı artık doğal güzelliklerimize satışa çıkartacak düzeye gelmiştir. Beton ekonomisine dayalı yarattıkları kara delik bu güne kadar devletin elinde tuttuğu bütün kamu teşekküllerini yutmuştur. Devletin kasasını hızlıca boşaltan tersine ve yanlış ekonomik adımlar, maalesef mali olarak geldiğimiz durumu net gözler önüne sermektedir. Hükümet müflis bir tüccar gibi davranmış, devlet bu iktidar döneminde iflasın eşiğine gelmiştir. Devletin kasası boştur.

KİRLİ ELİNİZİ DOĞAMIZDAN ÇEKİN

Satacak bir değer kalmayınca önce orman emvali olarak adı geçen ağaçlarımız yani bu ülkenin yaşam damarları, memleketimizin ciğerlerinin satışı ile başlayan yağmalama bu gün doğal hayatımızın içinde duran masum hayvanların parayla avlanması düzeyine kadar inmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izni verilen adına av denilen parayla yapılacak bu caniliğin önüne hemen geçilmelidir. Bolu’nun doğal güzelliğini süsleyen bu masum canların kıyımına hiçbir şekilde izin verilememelidir. Biz İYİ parti teşkilatı olarak bütün kademelerimizle alınan bu karara karşı olduğumuzu açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bolu halkı böyle bir doğa katliamına izin vermez. Biz parti olarak bu yanlış karardan dönülmesi için resmi olarak itirazımızı yapacağımızı ve bu doğal güzelliklerimizin yok edilmesine engel olacağımızı buradan kamuoyuna bildiriyoruz. Kirli elinizi Bolumuzun doğasından, ağacından, kuşundan, böceğinden ve kızıl geyiğinden çekiniz.