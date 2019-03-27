Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 14.30’da belediye meydanında yapacağı Bolu halkına sesleniş programının öncesi saat 11.00’de kırmızı alarm verildi. Miting alanındaki tüp polisler ve görevliler alandan yapılan anonsla çıkartıldı. Devreye Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görev yapan özel eğitim bomba arama kurt köpeği Cumhurbaşkanının halka sesleneceği kürsü ile çevresinde bulunan ses kolanlarını didik didik aradı. Miting alanının demir bariyerlerle kapatılmasın nedeniyle, çevrede bulunan bankalara işlem yaptırmak isteyen Bolulu vatandaşlar engellendi. Vatandaşlar ile Cumhurbaşkanlığının korumaları arasında tartışmalar yaşandı. Diğer bir taraftan bankalarda işlem yaptıracak olan vatandaşlar üzerinde arama yapıldı.

ÖZCAN POSTERİ KALKTI

Salı günü başlayan hazırlıklar bu gün öğle saatlerine kadar hummalı bir şekilde devam ederken, bu gün haberimizde CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ın, afişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı alana hakim olması nedeniyle kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu olmuştu. Bu merak bu gün sona erdi. Saraçhane Camisinin hemen yanındaki bir apartmanın ön cephesinde asılı olan Özcan’ın afişi, alttan yukarıya doğru dürülerek apartmanın tavanına sabitlenerek kaldırılmış oldu.

2400 POLİS GÖREV ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halkın can güvenliğini sağlam amacıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere çevre illerden Bin 800 polis ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığından da 600 özel eğitimli polis olmak üzere toplam 2 bin 400 polis miting için görev başı yaptı.

HAREMLİK SELAMLIK

Miting alanın ön kısmı iki ayrı bölüme ayrıldı. Alanın sağ tarafı erkeklere sol tarafı da kadınlara ayrıldı. Kadın ve erkleri demir bariyerler ayırmış oldu. Ayrıca, alana MHP ve AK Parti amblemleri bulunan balonlar yerleştirildi. Çevre illerden gelen çok sayıda polis İzzet Baysal Caddesinde boy gösterirken, Çevik Kuvvet Polisleri çok sayıda içme suyunun miting alanına taşıdı.

DİREKLERE KAMERA

Mitingin yapılacağı Belediye meydanı(Demokrasi Meydanındaki) elektrik direklerine Hazır Kuvvet Polisleri tarafından göze pek fazla batmayan özel kameralar yerleştirildi. Kameralar, alana gelecek olan vatandaşları tek tek görüntüleyerek, olabilecek bir olaya karşın tedbir amaçlı yerleştirildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 12:40