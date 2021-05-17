Kırmızı bölgeler seyreldi

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Geride bıraktığımız ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönemde kamu kurumlarınca oluşturulan denetim ekipleri uygulamalarını aralıksız sürdürürken salgının Mart ayı ile birlikte büyük artışa geçtiği ilimizde çok yüksek riskli bölgeler tedbirlerin etkisi ile orta ve düşük riskli bölgelere dönüşmeye başladı.

KIRMIZI ALANLAR SEYRELİYOR

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar mobil uygulanmasında yer alan haritaya göre daha önce adeta kıpkırmızı bir şekilde ‘çok yüksek riskli’ olarak belirlenen bölgelerde seyrelmeler başladı. Kırmızı renkli çok yüksek riskli bölgeler turuncu renkli yüksek riskli, sarı renkli orta riskli ve yeşil renkli düşük riskli bölgelere dönüşmeye başladı.

YENİ VAKA HARİTASI BEKLENİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son koronavirüs ortalama vaka haritasına göre ilimiz Bolu’da 1-7 Mayıs haftasında 100 bin nüfusta 282,72 koronavirüs vakası tespit edildi. Bakan Koca’nın 8-14 Mayıs haftasını kapsayan koronavirüs vaka sayısını içeren yeni haritayı açıklaması bekleniyor. Yeni açıklanacak haritada 100 bin nüfustaki vaka sayısının 200’ün altına düşmesi bekleniyor.