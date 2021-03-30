Kırmızı çizgiyi çektiler!

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunun 74. Maddesinde yapılan değişiklik ile trafikteki yaya güvenliğine dikkat çekmek için ilimizde mülki ve idari amirlerin katılımıyla “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği gerçekleştirildi. Bolu Valiliği önünde bulunan kavşakta yapılan etkinliğe Bolu Valisi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat, Emniyet Müdürlüğü ekipler, jandarma ekipleri ve öğrenciler katıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinlikte “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” mottosu ile araç sürücüleri ve vatandaşlar yaya önceliği konusunda bilgilendirildiler. Etkinliğe katılan mülki ve idari amirlerce yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilerek yaya önceliğine dikkat çekildi. Valilikçe etkinliğe katılan öğrencilere, içlerinde düdük, maske ve yelek olan çantalar hediye edildi. Ayrıca motosiklet sürücüleri ve bisiklet sürücülerine de tek tek yelek giydirilip şapka hediye edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 14:24