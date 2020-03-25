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“Kırmızı çizgiyi geçmeyin”

Mengen Belediyesi tarafından koronavirüse karşı işyerlerinde vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için kırmızı bant uygulaması hayata geçirildi.

“Kırmızı çizgiyi geçmeyin”

Haber: BMA

Korona virüs önlemleri kapsamında Mengen Belediyesi ekiplerince halkın yoğun durduğu alanlarda 1,5 metre kuralının uygulanması amacıyla kırmızı bant uygulaması hayata geçirildi. Belediye tarafından hazırlanan afişlerle “Lütfen alışverişlerinizde yerde bulunan kırmızı çizgi mesafesinde bekleyiniz” duyurusu yapıldı.  Belediye ekiplerince gerçekleştirilen duyuru ve afiş çalışmaları ile halkın sosyal mesafe için hassasiyet göstermeleri istenildi. Belediye Başkanı Turhan Bulut, her alanda virüsle mücadele konusunda yoğun çaba gösteren belediye personeline teşekkür etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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