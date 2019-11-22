Kırmızı ete alternatif hindi eti

Haber: BMA

Yemek yaparken kullanılan malzemelerin yağ, mineral ve protein yapısına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle protein kalitesi yüksek bir yemek yapılacaksa hindi eti mükemmel bir seçenektir. Hindi eti deyince de akla tabi ki önce Türkiye'nin lider hindi markası Bolca Hindi gelir.

Kırmızı etten yüksek protein değeri, düşük yağ ve kolesterol değerleriyle hindi eti adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Bolca Hindi 30 yıllık tecrübesiyle inanılmaz güzellikte bir ürün çeşidi oluşturmuş. Taze tabaklanmış hindi göğüs etleri, hindi but etleri, bütün ve yarım hindiler… Köfteler, jambonlar, sucuklar ve özellikle kırmızı et tadında hindi dönerler… Hele hele yemek uzmanlarının işini kolaylaştıran başta Külbastı, Akdeniz ve Meksika usulü soslarla hazırlanmış soslu ürünler Türk mutfağına da uyum sağlamaktadır. Hindi eti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, www.tamprotein.com adresini ziyaret edebilirler.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 15:24